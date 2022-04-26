Новое поколение Suzuki Swift Sport заметили на эвакуаторе

В марте этого года компания Suzuki раскрыла планы развития своего модельного ряда вплоть до 2024 года. В рамках новой стратегии японский автопроизводитель постепенно откажется от традиционных ДВС в пользу электрифицированных силовых установок. Одной из первых моделей, которая станет гибридом, был назван хэтчбек Swift. В его гамме должна сохраниться и «околоспортивная» версия Sport. Ее накануне заметили на эвакуаторе.

Машину сфотографировали в одном из городов Индии, куда ее, по слухам, привезли для испытаний.

Реформенная «пятидверка» в «оспортивленной» модификации должна получить усиленное шасси и подвеску, которая за счет жесткости обеспечивает улучшенные характеристики с точки зрения управляемости.

Предполагается, что индийский вариант Swift Sport будет несколько отличаться от европейской модификации. Так, например, ему могут несколько смягчить подвеску, чтобы соответствовать не идеальным дорогам, а также увеличить клиренс, а низкопрофильные покрышки заменить на обычные.

Что касается внешнего вида, хэтчбек в версии Sport будет иметь увеличенную радиаторную решетку с выгнутыми панелями для более агрессивного внешнего вида.

В задней части кузова в глаза бросаются выступающие наконечники выхлопных труб и широкая черная вставка на бампере.

О «технике» нового Swift Sport пока ничего не сообщается, но учитывая планы по гибридизации автомобиль практически наверняка получит как минимум одну электрифицированную силовую установку.