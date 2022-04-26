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Новое поколение Suzuki Swift Sport заметили на эвакуаторе

От: Ростислав Архипов
Swift Sport

В марте этого года компания Suzuki раскрыла планы развития своего модельного ряда вплоть до 2024 года. В рамках новой стратегии японский автопроизводитель постепенно откажется от традиционных ДВС в пользу электрифицированных силовых установок. Одной из первых моделей, которая станет гибридом, был назван хэтчбек Swift. В его гамме должна сохраниться и «околоспортивная» версия Sport. Ее накануне заметили на эвакуаторе.

Машину сфотографировали в одном из городов Индии, куда ее, по слухам, привезли для испытаний. 

Реформенная «пятидверка» в «оспортивленной» модификации должна получить усиленное шасси и подвеску, которая за счет жесткости обеспечивает улучшенные характеристики с точки зрения управляемости.

Suzuki Swift Sport Spied Front Right

Предполагается, что индийский вариант Swift Sport будет несколько отличаться от европейской модификации. Так, например, ему могут несколько смягчить подвеску, чтобы соответствовать не идеальным дорогам, а также увеличить клиренс, а низкопрофильные покрышки заменить на обычные. 

Что касается внешнего вида, хэтчбек в версии Sport будет иметь увеличенную радиаторную решетку с выгнутыми панелями для более агрессивного внешнего вида.

В задней части кузова в глаза бросаются выступающие наконечники выхлопных труб и широкая черная вставка на бампере.

Suzuki Swift Sport Spied Rear Left

О «технике» нового Swift Sport пока ничего не сообщается, но учитывая планы по гибридизации автомобиль практически наверняка получит как минимум одну электрифицированную силовую установку. 

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