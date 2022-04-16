У General Motors появится новый кроссовер Chevrolet Seeker

Неожиданную новинку компании Chevrolet в сегменте SUV рассекретили журналисты, обнаружив ее изображения в базе китайского минпрома. Кроссовер Chevrolet Seeker раньше никогда не фигурировал в планах General Motors и даже ни разу не попадался в объективы фотошпионов, однако внезапно в Сети появились два его фото, и хоть и краткая, но техническая информация.

Длина Chevrolet Seeker составит 4537 мм, ширина – 1823 мм, высота – 1564 мм, а размер колесной базы будет равен 2700 мм. Таким образом, новинка окажется немного крупнее, но при этом ниже кроссовера Chevrolet Trailblazer.

Как и в случае с «Трейлблейзер», Seeker досталась новомодная 2-этажная головная оптика с чрезвычайно узкими ДХО, расположенными сверху. Хромированная декоративная плашка на решетке радиатора получила раздвоенные концы, а задние фонари выполнили в виде раздельных блоков с четко выраженными «подковами».

В базе «Поднебесного» минпрома кроссовер заявлен как с 17, так и 18-дюймовыми колесными дисками. Кроме того, для него будет предусмотрена еще и RS-версия, отличающаяся черно-красным декором. При этом салон как обычного Seeker, так и оспортивленного исполнения, пока не засвечен.

А вот техническая часть частично раскрыта – «паркетнику» достанется полуторалитровая бензиновая «наддувная четверка», выдающая 179 лошадиных сил. Информации о трансмиссиях нет, как и о том, будет ли у Seeker система полного привода.

В продажу в КНР новый кроссовер Chevrolet должен выйти до конца 2022 года, после чего по аналогии с родственным Trailblazer отправится покорять и другие страны.