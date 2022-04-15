Renault зарегистрировала в России еще одну разновидность нового Logan: это седан Taliant

Французский автомобильный гигант Renault оформил патентные документы на еще одну версию третьей генерации модели Logan. Речь идет о седане Taliant. Охранный документ на дизайн этого автомобиля появился в базе Роспатента.

Седан Taliant известен тем, что с 2021 года продается на рынке Турции. В других странах автомобиль не представлен.

По несущему каркасу кузова «Талиант» является полной копией третьего поколения Logan, однако большинство наружных панелей у модели собственные. Именно они формируют 4-дверке уникальный внешний облик с плавными формами и линиями.

Собственная у Taliant и оптика, причем как блок-фары, так и задняя светотехника. Обе работают на LED-технологии, а по дизайну пересекаются с европейским Megane.

В основе Renault Taliant, как и в случае с Logan 3, лежит модульная платформа CMF-B, которая по плану «Ренолюция» должна была в будущем стать базой для всех Dacia и Lada.

Длина автомобиля составляет 4396 мм, вес – 1100 кг. Двигатель для Taliant на турецком рынке предусмотрен только один – это литровый бензиновый мотор в трех вариантах. Мощность атмосферной версии составляет 65 лошадиных сил, «наддувной» – 90 л.с., а LPG (работает на сжиженном газе) – 100 «скакунов». В качестве трансмиссии выступает 5- или 6-скоростная МКПП, а также вариатор X-Tronic.

Какая судьба уготована Renault Taliant в России пока неизвестно. Вполне возможно, что в исполнении для нашего рынка новый «Логан» будет выглядеть именно так, как показано в охранных документах.