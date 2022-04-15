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Эксперт: запрет Японии на экспорт в Россию автомобилей затронет не только японские бренды

От: Алексей Шмидт
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Запрет Японии на экспорт в Россию премиальных автомобилей затронет не только популярные бренды Lexus и Infiniti, но и подержанные машины других марок. Таким мнением с интервью «РИА Новости» поделился сотрудник японского научно-исследовательского института Teikoku Databank Дайсукэ Иидзима.

По мнению специалиста, разумеется, основной удар придется именно на люксовые автомобили Lexus и Infiniti, пользующиеся большой популярностью на российском рынке.

Тем не менее, определенные трудности с экспортом будут наблюдаться не только с японскими премиальными марками, но и с подержанными автомобилями других брендов, представленных в Японии – в частности Audi, BMW и Volkswagen. Впрочем, их доля не так высока, как местных автопроизводителей.

Как заметил господин Иидзима, влияние запрета на ввоз в Россию предметов роскоши японский рынок уже начинает ощущать на самом себе. По его словам, цены на автомобили с пробегом, предназначенные для экспорта, стали снижаться.

О том, что Япония ввела запрет на ввоз в РФ предметов роскоши, в число которых входят в том числе транспортные средства стоимостью более 6 миллионов иен (50 тысяч долларов), а также мотоциклы по цене более 600 тысяч иен (5 тысяч долларов), стало известно еще 5 апреля. 

За 2021 год объем экспорта из Японии в Россию составил 862 миллиарда 400 миллионов иен (7 миллиардов 500 тысяч долларов). Около 40% всего японского экспорта пришлось как раз на легковые и грузовые автомобили, составив в общей сложности сумму в 357 миллиардов 500 тысяч иен.

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