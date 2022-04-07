Горит восклицательный знак на приборной панели. Что делать?

Один из самых частых вопросов в Сети для автомобилистов: горит восклицательный знак на приборной панели. Что в таком случае нужно делать и нужно ли вообще, разбиралась редакция Daily-Motor.Ru.
В зависимости от марки и модели машины индикация может быть разных форм и цветов. К примеру, красной, желтой, белой, а также демонстрироваться водителю внутри кружка, треугольника и так далее. Однако как бы не выглядел значок, он говорит о том, что автомобиль нужно проверить. Впрочем, иногда с трясущимися руками вызывать эвакуатор и мчаться в сервис совсем необязательно.
Стоит начать с того, что лампочка с восклицательным знаком на «приборке» чаще всего отвечает за тормозную систему машины в целом, хотя иногда имеет и несколько иной смысл.
Самое банальное – если зажглась индикация, стоит проверить, не активирован ли ручной стояночный тормоз. Однако если значок горит, а «ручник» опущен, то проблемы стоит поискать в следующих областях:
- Вспомните, давно ли вы в последний раз меняли тормозные колодки. Дело в том, что некоторые автомобили имеют штатную систему контроля за остатком таких накладок. Правда есть она далеко не у всех моделей (чаще всего у премиальных), а также требует установки специальных колодок.
- Падение уровня тормозной жидкости в бачке. Когда система становится негерметична, давление в тормозной системе, создающееся вакуумным усилителем, снижается.
- Повреждение самой системы оповещения о неисправностях. В случае, если сам датчик, ответственный за контроль работы системы торможения выходит из строя, он сообщает об этом водителю
- Неисправность «ручника». Некоторые автомобили обладают штатной системой проверки троса стояночного тормоза. Если она диагностирует его обрыв или сильное растяжение, то зажигает соответствующую индикацию.
По своей сути все индикаторы с восклицательным знаком можно разделить на собственные группы и расшифровывать проблему по их внешнему виду.
- Горящий восклицательный знак в желтом треугольнике – чаще всего это значит, что необходимо обратить внимание на электронную систему стабилизации.
- «Восклицание» в круглых скобках в американских автомобилях намекает на проблему с низким давлением в шинах.
- Обычный восклицательный знак в кружке (может быть как красного, так и желтого цветов) – говорит о традиционных неисправностях, обнаруженных в тормозной системе машины. Это может быть как недостаток жидкости, так и необходимость смены колодок, а также проблема с системой ABS. Но куда банальнее является сигнализация о том, что водитель забыл снять автомобиль с ручного тормоза.
- Красный треугольник с восклицательным знаком может указывать на различные неисправности, связанные с системой торможения.
- Перевернутый красный треугольник с восклицательным знаком на некоторых моделях может служить индикацией для привлечения внимания водителя. К примеру, когда одна из дверей машины не закрыта.
- Восклицательный знак с подковой – проблемы с системой TPMS (Tyre Pressure Monitor System или Система контроля давления в шинах).
Что делать, если горит восклицательный знак?
Пожалуй, первое, что необходимо предпринять в такой ситуации, это найти безопасное место для остановки, а уже затем разбираться из-за чего такая индикация появилась.
- Начать можно с того, чтобы «прошерстить» навигацию бортового компьютера (если таковая имеется) и выяснить в ней причину появления значка.
- Следующий шаг – открываем капот и проверяем уровень в бачке. При необходимости необходимо будет долить жидкость.
- Проверяем стояночный тормоз – его положение и концевик. Несколько раз затягиваем и отпускаем «ручник».
- Заглядываем внутрь колеса, проверяя уровень износа тормозных колодок.
- Проверяем давление в шинах.
- Проверяем работу тормозной системы, нажав педаль тормоза до упора. В случае, если нажатие кажется водителю слишком мягким или наоборот тугим – на машине до устранения неисправности системы ехать никуда нельзя. Тогда вариантов не так много – эвакуатор в сервис или поиск мастера по вызову. Он с помощью диагностического прибора выяснит причину появления ошибки.
А что значит восклицательный знак внутри круга в виде шестеренок?
Полагаю, проблемы с трансмиссией