Горит восклицательный знак на приборной панели. Что делать?

Один из самых частых вопросов в Сети для автомобилистов: горит восклицательный знак на приборной панели. Что в таком случае нужно делать и нужно ли вообще, разбиралась редакция Daily-Motor.Ru.

В зависимости от марки и модели машины индикация может быть разных форм и цветов. К примеру, красной, желтой, белой, а также демонстрироваться водителю внутри кружка, треугольника и так далее. Однако как бы не выглядел значок, он говорит о том, что автомобиль нужно проверить. Впрочем, иногда с трясущимися руками вызывать эвакуатор и мчаться в сервис совсем необязательно.

Стоит начать с того, что лампочка с восклицательным знаком на «приборке» чаще всего отвечает за тормозную систему машины в целом, хотя иногда имеет и несколько иной смысл.

Самое банальное – если зажглась индикация, стоит проверить, не активирован ли ручной стояночный тормоз. Однако если значок горит, а «ручник» опущен, то проблемы стоит поискать в следующих областях:

Вспомните, давно ли вы в последний раз меняли тормозные колодки. Дело в том, что некоторые автомобили имеют штатную систему контроля за остатком таких накладок. Правда есть она далеко не у всех моделей (чаще всего у премиальных), а также требует установки специальных колодок. Падение уровня тормозной жидкости в бачке. Когда система становится негерметична, давление в тормозной системе, создающееся вакуумным усилителем, снижается. Повреждение самой системы оповещения о неисправностях. В случае, если сам датчик, ответственный за контроль работы системы торможения выходит из строя, он сообщает об этом водителю Неисправность «ручника». Некоторые автомобили обладают штатной системой проверки троса стояночного тормоза. Если она диагностирует его обрыв или сильное растяжение, то зажигает соответствующую индикацию.

По своей сути все индикаторы с восклицательным знаком можно разделить на собственные группы и расшифровывать проблему по их внешнему виду.

Горящий восклицательный знак в желтом треугольнике – чаще всего это значит, что необходимо обратить внимание на электронную систему стабилизации.

«Восклицание» в круглых скобках в американских автомобилях намекает на проблему с низким давлением в шинах.

Обычный восклицательный знак в кружке (может быть как красного, так и желтого цветов) – говорит о традиционных неисправностях, обнаруженных в тормозной системе машины. Это может быть как недостаток жидкости, так и необходимость смены колодок, а также проблема с системой ABS. Но куда банальнее является сигнализация о том, что водитель забыл снять автомобиль с ручного тормоза.

Красный треугольник с восклицательным знаком может указывать на различные неисправности, связанные с системой торможения.

Перевернутый красный треугольник с восклицательным знаком на некоторых моделях может служить индикацией для привлечения внимания водителя. К примеру, когда одна из дверей машины не закрыта.

Восклицательный знак с подковой – проблемы с системой TPMS (Tyre Pressure Monitor System или Система контроля давления в шинах).

Что делать, если горит восклицательный знак?

Пожалуй, первое, что необходимо предпринять в такой ситуации, это найти безопасное место для остановки, а уже затем разбираться из-за чего такая индикация появилась.