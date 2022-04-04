Новый Lexus RX выехал на тесты: первые фото

Компания Lexus приступила к испытаниям нового поколения кроссовера RX, премьера которого запланирована на 2022 год. Автомобиль, облаченный в плотный камуфляж, был замечен на дорогах Японии.

Доподлинно понять, как со сменой генерации изменится дизайн флагманского японского кроссовера, из-за обилия маскировки сложно, но все же возможно. «Паркетник» должен сохранить узнаваемый внешний облик с вытянутой передней части кузова, спортивной «кормой» и длинной светодиодной оптикой.

А вот внутри нового RX могут произойти кардинальные перемены. Если верить прошлогоднему тизеру, в салоне кроссовера точечные изменения получат практически все детали интерьера.

О технической стороне нового поколения Lexus RX пока информации не так много, как хотелось бы.

По слухам, в следующей генерации модель обзаведется модификацией с продвинутой гибридной силовой установкой, которая будет иметь индекс RX 500h. Патент на нее был оформлен еще в октябре 2020 года. В качестве платформы для новинки выступит глобальная архитектура Toyota.

Напомним, актуальный Lexus RX сходит с конвейера с 2015 года. В 2019 году модель пережила обновление в России, получив систему адаптивного света и расширенный список электронных ассистентов.