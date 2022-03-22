Премиум-кроссовер Mazda CX-60 впервые показали вживую

Премьера нового премиального кроссовера Mazda, получившего наименование CX-60, состоялась в начале марта, но тогда японцы показали лишь постановочные фото автомобиля, сделанные профессионалами в стенах студии. Теперь в Сеть утекли первые живые фотографии «паркетника».

CX-60 стал первой моделью в линейке Mazda, основанной на новой архитектуре SMSSA. Ее особенность – продольное расположение двигателя и базовый задний привод. Все остальные «Мазды», продающиеся сейчас (кроме MX-5), имеют поперечно установленный силовой агрегат и ведущий «передок». Полный привод в них реализован с помощью муфты, размещенной на задней оси.

От других «Мазд» CX-60 отличается более спортивным профилем с вытянутым капотом, а также коротким передним свесом. Длина автомобиля составляет 4745 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1670 мм, а размер колесной базы равен 2870 мм.

Пока для модели заявлен только один двигатель – e-Skyactiv PHEV, представляющий собой «подзаряжаемый гибрид» на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника». Связку ему составляет электромотор, восьмискоростной «автомат» и тяговая литий-ионная батарея. Совокупная мощность установки составляет 327 лошадиных сил и 500 Нм, а запас хода на одном заряде батареи равен 63 километрам.

Позже агрегатная линейка CX-60 пополнится также бензиновым и дизельным вариантом. Рабочий объем первого составит 3-литра, а второго 3,3-литра. Для обоих будет положен довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Цены на Mazda CX-60 для Европы уже известны. За кроссовер будут просить от 47 тысяч евро.