Похоже новой Mazda6 всё-таки не будет. Компании нужны кроссоверы

Действующее, третье по счету поколение Mazda6 в этом году отметит юбилей – автомобилю исполнится 10 лет. Но преемника у него, похоже, не будет. И вот почему.

Слухи о том, что Mazda6 четвертой генерации дебютирует в 2022-м, ходят уже давно. Предполагалось, что седан переведут на новую платформу с продольным расположением двигателей (в их числе называли бензиновые и дизельные «шестерки»). Всё это должно было сделать из японской «четырехдверки» C-класса полноценного конкурента Audi A6, BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class. Однако, согласно последним данным, такой автомобиль свет не увидит.

Как сообщает австралийское издание «Drive», ссылающееся на слова глава отдела разработок европейского офиса Mazda Йоахима Кунца, проект новой Mazda6 свернут.

По информации журнала, компания до последнего планировала сохранить в модельном ряду «шестерку», переведя ее на заднеприводную платформу, однако в итоге было решено сфокусироваться на сегменте SUV (кроссоверы).

Слова Кунца авторы заметки сопоставляют со сделанным ранее заявлением главы по маркетингу Mazda Australia Аластера Доака, который также проговорился о том, что вокруг новой Mazda6 слишком много слухов, тогда как главный приоритет компании заключается в сегменте кроссоверов.

Подробностей о том, что ждет текущее поколение «Мазда6», пока не приводится. Не исключено, что модели всё же дадут право на существование, правда уже в виде электромобиля. Тем более к 2025 году японцы обещают представить сразу три «батарейные» модели. Ну а полный переход на «зеленые» технологии компания запланировала только на 2050-й год.