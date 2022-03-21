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Похоже новой Mazda6 всё-таки не будет. Компании нужны кроссоверы

От: Алексей Шмидт
Новая Mazda6

Действующее, третье по счету поколение Mazda6 в этом году отметит юбилей – автомобилю исполнится 10 лет. Но преемника у него, похоже, не будет. И вот почему.

Слухи о том, что Mazda6 четвертой генерации дебютирует в 2022-м, ходят уже давно. Предполагалось, что седан переведут на новую платформу с продольным расположением двигателей (в их числе называли бензиновые и дизельные «шестерки»). Всё это должно было сделать из японской «четырехдверки» C-класса полноценного конкурента Audi A6, BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class. Однако, согласно последним данным, такой автомобиль свет не увидит.

Как сообщает австралийское издание «Drive», ссылающееся на слова глава отдела разработок европейского офиса Mazda Йоахима Кунца, проект новой Mazda6 свернут. 

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По информации журнала, компания до последнего планировала сохранить в модельном ряду «шестерку», переведя ее на заднеприводную платформу, однако в итоге было решено сфокусироваться на сегменте SUV (кроссоверы). 

Слова Кунца авторы заметки сопоставляют со сделанным ранее заявлением главы по маркетингу Mazda Australia Аластера Доака, который также проговорился о том, что вокруг новой Mazda6 слишком много слухов, тогда как главный приоритет компании заключается в сегменте кроссоверов. 

Подробностей о том, что ждет текущее поколение «Мазда6», пока не приводится. Не исключено, что модели всё же дадут право на существование, правда уже в виде электромобиля. Тем более к 2025 году японцы обещают представить сразу три «батарейные» модели. Ну а полный переход на «зеленые» технологии компания запланировала только на 2050-й год. 

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