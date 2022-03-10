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Mercedes-Benz удивил болидом Формулы 1 без боковых понтонов

От: Алексей Шмидт
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Заводская команда Mercedes-Benz в Формуле 1 привезла на финальную серию предсезонных испытаний в Бахрейне необычное обновление. Болид немецкого коллектива в «Королевских гонках», получивший индекс W13, получил радикальное изменение зоны боковых понтонов. 

Сразу после того, как модернизированный болид выехал на трассу, журналисты окрестили его «Zero-Sidepods Car» или «машина без понтонов». Формально, понтоны у гоночного автомобиля всё же есть, однако они имеют настолько необычную конфигурацию, что на фоне конкурентов выглядят намного более узкими. 

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Кроме того, вопреки инженерным традициям Ф-1 последних десяти лет, они существенно сужаются не снизу, а сверху.

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Как утверждает итальянское агенство «Corriere dello Sport», заводская команда Mercedes-Benz уже протестировала новое решение в области понтонов на симуляторе, где оно продемонстрировало улучшение времени на круга более, чем в секунду.

Теперь немецко-британскому коллективу предстоит проверить эту информацию в ходе реальных тестов. 

Сезон Формулы 1 2022 года стартует в Бахрейне 18 марта.

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