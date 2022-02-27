Самые красивые дороги России. ТОП-5

Качественное дорожное полотно, как известно, залог не только комфортного путешествия и долгой жизни автомобиля, но и более быстрого пути до места назначения. Но вряд ли кто-то не согласится, что куда интереснее следовать по дороге, которая при этом была бы еще и приятна для глаз. Редакция Daily-Motor.Ru собрала в единый ТОП самые красивые дороги России. Итак…

Чуйский тракт

Эта знаменитая автотрасса входит в десятку самых красивых автомобильных дорог на Земле. Протяженностью почти 1000 км, Чуйский тракт является самой древней в историческом отношении дорогой, соединяющей Новосибирск с монгольской границей. Путешествие по Чуйскому тракту порадует удивительными пейзажами алтайского рельефа и сибирской природы, а также памятниками старинного зодчества.

Тункинский тракт

Еще одна дорога, которая приводит к монгольской границе, если начать путешествовать от озера Байкал. Эта трасса несколько скромнее по протяженности – всего лишь 220 км. И, надо сказать, те виды, которые откроются водителю и пассажирам, сделают эту дорогу еще короче. В пути можно полюбоваться девственными водами реки Иркут, живописными горами, окружающими Тункинскую долину, и лугами с пасущимися домашними животными, пробуждающими в памяти знаменитую композицию Джеймса Ласта.

«Кола»

Соединяет Карелию, Мурманскую область, Санкт-Петербург и Петрозаводск, имея протяженность около 2000 км. Помимо живописного окружающего ландшафта эта трасса поможет попасть в старинный город Шлиссельбург, где можно взглянуть на крепость «Орешек». Кроме того, «Кола» проходит около древнего села Старая Ладога, являющегося известным туристическим центром.

Черкесск – Домбай

Несмотря на малую протяженность – 125 км, трасса Черкесск-Домбай поразит воображение путешественника спиральной траекторией горной дороги, а также такими пейзажами, благодаря которым можно почувствовать себя как в Швейцарии.

Джубга – Сочи

Эта автотрасса украсила собой черноморское побережье на 217 км, соединив Джубгу с Адлером. Следуя по гладкому дорожному покрытию невозможно не обратить внимание на величавые склоны гор, покрытые виноградникам, а также на великолепные солнечные пляжи, манящие вас на протяжении всей береговой линии.