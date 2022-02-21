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Очередь на Lexus LX 4 поколения в Японии растянулась на четыре года

От: Алексей Шмидт
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Рамный внедорожник Lexus LX нового поколения, похоже, решил пойти по стопам своего менее премиального собрата Toyota Land Cruiser 300, вызвав ажиотажный спрос в Японии. Компания официально объявила о проблемах с поставками ряда своих моделей. И если срок ожидания большинства «Лексусов» в Японии составляет от 3 до 5 месяцев, то LX 4 поколения придется ждать до четырех лет. 

Таким образом, ситуация с новым LX оказалась полностью аналогична той, которая произошла с соплатформенным Land Cruiser 300. Отгрузка последнего покупателям ориентировочно занимает до 4 лет. 

Причина столь долгого ожидания машин кроется в дефиците микрочипов, не позволяющим нарастить производство столь популярных моделей.

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Напомним, в основе нового Lexus LX лежит модульная архитектура TNGA в разновидности GA-F.

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Линейка двигателей модели включает в себя два 6-цилиндровых «наддувных» мотора: бензиновый мощностью 415 лошадиных сил и 650 Нм, а также 3,3-литровый «дизель», выдающий 299 л.с. и 700 Нм. Связку обоим составляет 10-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

В России предзаказ на Lexus LX600 и Lexus 500d стартовал еще в первых числах февраля. Цены на автомобиль начинаются с отметки в 8 миллионов 522 тысячи рублей. 

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