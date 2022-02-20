8 самых провальных суперкаров: они оказались никому не нужны

Их создание – кропотливый труд, а сделать так, чтобы автомобиль стал еще и мировым достоянием, еще сложнее. Такие знаменитые бренды, как Lamborghini и Ferrari, стабильно радуют своих поклонников успешными моделями. Но в истории некоторых марок существовали примеры, оказавшиеся провалом и канувшие в забвение слишком быстро. О восьми главных неудачах в мировом спорткарстроении в материале Daily-Motor.Ru.

Monteverdi Hai

Monteverdi Hai (1970) был оснащен 7-литровым мотором Chrysler мощностью 450 лошадиных сил. В салоне имелся кондиционер и усилитель руля. Дизайн вполне соответствовал тому времени и швейцарская автомобильная компания выпустила несколько экземпляров этой модели, но качество их сборки оставляло желать лучшего. В итоге от казавшегося перспективным проекта пришлось отказаться.

Argyll GT

Argyll GT (1974) создавался как национальный автомобиль Шотландии с двигателем V8, который был слишком неэкономичным, отбив у покупателей желание его покупать в условиях нефтяного кризиса. Позже его заменили на менее «прожорливый» V6, но время было упущено, и модель так и не вызвала фурора.

Panther 6

Panther 6 (1977). Конструкция этого автомобиля была интересна наличием шести колес. Приводил в движение необычный суперкар двигатель Cadillac V8 объемом 8,2 литра, способный разгонять ее до 322 км/ч. Впрочем, посчитав, что Panther 6 неудачная конструкторская разработка, британцы выпустили всего 2 таких машины, и оказались правы. В условиях нефтяного кризиса на нее нашлось бы ни одного покупателя.

Dome Zero

Dome Zero (1978) – японский суперкар, вызвавший массу положительных эмоций у инвесторов и возможных покупателей на выставке автомобилей в Женеве. Тем не менее, успеха добиться ему оказалось не суждено. Автомобиль так и не стал серийным. Машина не прошла государственную регистрацию из-за возникших юридических и технических сложностей.

Kodiak F1

Kodiak F1 (1983) привлекал внимание своей схожестью с Mercedes-Benz С-111. Автомобиль красного цвета с поднимающимися вверх дверьми (крылья чайки) и 5,4-литровым 320-сильным мотором Corvette: казалось бы – все слагаемые успеха на месте. Но успех сменился быстрым забвением. Сербскую «красотку» выпустили в нескольких прототип-экземплярах, а затем свернули проект.

Aston Martin Bulldog

Aston Martin Bulldog (1979). В конце 70-х британцы решили выпустить самый быстрый автомобиль, который благодаря мощному двигателю с отдачей в 700 лошадиных сил будет разгоняться до 380 км/ч. Вот только до производства его так и не довели. Планировалось изготовить партию до 25 машин по 100 тысяч фунтов стерлингов, однако потенциальные клиенты отнеслись к новому Aston Martin прохладно, сочтя его слишком радикальным. Затея гиперкара от Aston Martin провалилась.

Cizeta Moroder V16T

Cizeta Moroder V16T (1988) был творением Марчелло Гандини, человека, создавшего дизайн большего числа суперкаров, чем кто-либо другой. Машину оснастили двигателем объемом 6-литров и мощностью 560 лошадиных сил. Суммарно с конвейера сошло всего 20 таких автомобилей, после чего из производитель оказался банкротом и проект был свернут.

Bitter Tasco

Bitter Tasco (1991). Его изобретателем является немецкий автогонщик Эрих Биттер. Особенностью автомобиля была возможность укомплектовать его любым из трех моторов Chrysler – V8, V12 или V10 от Dodge Viper. Свет увидело всего 2 экземпляра этой модели, покупателей на которые удалось найти с большим трудом, после чего ее производство полностью прекратилось.