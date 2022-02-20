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8 самых провальных суперкаров: они оказались никому не нужны

От: Михаил Романченко
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Их создание – кропотливый труд, а сделать так, чтобы автомобиль стал еще и мировым достоянием, еще сложнее. Такие знаменитые бренды, как Lamborghini и Ferrari, стабильно радуют своих поклонников успешными моделями. Но в истории некоторых марок существовали примеры, оказавшиеся провалом и канувшие в забвение слишком быстро. О восьми главных неудачах в мировом спорткарстроении в материале Daily-Motor.Ru.

Monteverdi Hai

1970 monteverdi hai 450 ss 1

Monteverdi Hai (1970) был оснащен 7-литровым мотором Chrysler мощностью 450 лошадиных сил. В салоне имелся кондиционер и усилитель руля. Дизайн вполне соответствовал тому времени и швейцарская автомобильная компания выпустила несколько экземпляров этой модели, но качество их сборки оставляло желать лучшего. В итоге от казавшегося перспективным проекта пришлось отказаться.

Argyll GT

Argyll GT 02

Argyll GT (1974) создавался как национальный автомобиль Шотландии с двигателем V8, который был слишком неэкономичным, отбив у покупателей желание его покупать в условиях нефтяного кризиса. Позже его заменили на менее «прожорливый» V6, но время было упущено, и модель так и не вызвала фурора.

Panther 6

1977 panther 6 d

Panther 6 (1977). Конструкция этого автомобиля была интересна наличием шести колес. Приводил в движение необычный суперкар двигатель Cadillac V8 объемом 8,2 литра, способный разгонять ее до 322 км/ч. Впрочем, посчитав, что Panther 6 неудачная конструкторская разработка, британцы выпустили всего 2 таких машины, и оказались правы. В условиях нефтяного кризиса на нее нашлось бы ни одного покупателя.

Dome Zero

dome zero

Dome Zero (1978) – японский суперкар, вызвавший массу положительных эмоций у инвесторов и возможных покупателей на выставке автомобилей в Женеве. Тем не менее, успеха добиться ему оказалось не суждено. Автомобиль так и не стал серийным. Машина не прошла государственную регистрацию из-за возникших юридических и технических сложностей.

Kodiak F1

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Kodiak F1 (1983) привлекал внимание своей схожестью с Mercedes-Benz С-111. Автомобиль красного цвета с поднимающимися вверх дверьми (крылья чайки) и 5,4-литровым 320-сильным мотором Corvette: казалось бы – все слагаемые успеха на месте. Но успех сменился быстрым забвением. Сербскую «красотку» выпустили в нескольких прототип-экземплярах, а затем свернули проект.

Aston Martin Bulldog

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Aston Martin Bulldog (1979). В конце 70-х британцы решили выпустить самый быстрый автомобиль, который благодаря мощному двигателю с отдачей в 700 лошадиных сил будет разгоняться до 380 км/ч. Вот только до производства его так и не довели. Планировалось изготовить партию до 25 машин по 100 тысяч фунтов стерлингов, однако потенциальные клиенты отнеслись к новому Aston Martin прохладно, сочтя его слишком радикальным. Затея гиперкара от Aston Martin провалилась.

Cizeta Moroder V16T

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Cizeta Moroder V16T (1988) был творением Марчелло Гандини, человека, создавшего дизайн большего числа суперкаров, чем кто-либо другой. Машину оснастили двигателем объемом 6-литров и мощностью 560 лошадиных сил. Суммарно с конвейера сошло всего 20 таких автомобилей, после чего из производитель оказался банкротом и проект был свернут.

Bitter Tasco

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Bitter Tasco (1991). Его изобретателем является немецкий автогонщик Эрих Биттер. Особенностью автомобиля была возможность укомплектовать его любым из трех моторов Chrysler – V8, V12 или V10 от Dodge Viper. Свет увидело всего 2 экземпляра этой модели, покупателей на которые удалось найти с большим трудом, после чего ее производство полностью прекратилось.

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