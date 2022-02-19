Как устранить хруст ШРУСа без замены: простой способ

Хруст ШРУСа предупреждает о том, что так называемая в среде автомобилистов «граната» уже выходит из строя. А значит, скоро потребуется ее замена. Но подобный вид ремонта необходим не всегда. Существует временный способ продлить жизнь узлу, не меняя его на новый. Что это за способ, в материале Daily-Motor.Ru.

Немного об износе «гранаты»

Чтобы понять, каким образом это происходит, необходимо рассмотреть элементарное устройство гранаты – это стакан ШРУСа (шарнир равных угловых скоростей) с канавками под шарики, которые держатся на сепараторе внутренней обоймы. Узел обязательно должен быть заполнен смазкой. Если целостность пыльника нарушена, то под него проникает песок и влага. Вода вымывает смазку, а песок, как абразив способствует скорейшему износу.

Впрочем, существует еще и естественный износ гранаты. Ведь шарики при вращении колеса касаются только одной стороны канавок, а значит, она стачивается сильнее. В этом можно убедиться, разобрав любой автомобильный ШРУС, даже трипоид.

Как продлить жизнь ШРУСам?

Все очень просто. Конструкция левого и правого шарнира на многих автомобилях идентична, а значит их можно менять сторонами. Если провернуть такую операцию, то шарики будут соприкасаться уже с другой стороной канавок. Таким образом, хруст гранаты пропадет и будет проявляться только при движении задним ходом с вывернутыми колесами, что не так критично, ведь автомобиль чаще едет вперед, нежели назад.

Таким образом, можно продлить жизнь шарнирам с обеих сторон, если не на 100%, то хотя бы на 50%.

Разумеется, эта процедура должна сопровождаться заменой порванных пыльников, мойкой шарнира и замены в нем смазки.

Ремарка

Ну а если серьезно, то не стоит затягивать с заменой детали на новую. Поломка ШРУСа гарантированно обездвиживает автомобиль (если у него нет блокировки межосевого дифференциала), причем случается она обычно внезапно и в самый неподходящий момент.

Узел может банально рассыпаться либо заклинить, и хорошо, если это произойдет не на высокой скорости или не в момент резкого поворота автомобиля. Так что экономить на своей и чужой безопасности явно не стоит.