Renault Duster 1 поколения сняли с производства

В России выпуск кроссоверов Renault Duster 1 поколения прекратился год назад, в Бразилии – еще в 2020-м, а европейский вариант этой модели, известный под брендом Dacia, сменил генерацию аж в 2017-м. Впрочем, оставался один рынок, где продолжали собирать и продавать такой вседорожник – Индия, но и там теперь история первого «Дастера» подошла в концу.

В отличие от версий для других рынков, индийский Duster первого поколения пережил обновление еще летом 2020 года. С модернизацией автомобилю достался перелицованный внешний облик, а также 1,3-литровый бензиновый турбомотор, работающий в связке с вариатором.

В индийском офисе уже подтвердили, что отказались не только от первой генерации «Дастера», но и от самой модели – выпуск второго поколения кроссовера не планируется.

Место Duster в локальной линейке займут компактный «паркетник» Renault Kiger и микровэн Renault Triber, разработанные специально для местного рынка.

Таким образом, суммарно первое поколение Renault Duster продержалось на конвейере 12 лет. Производство такого кроссовера стартовало в Румынии под брендом Dacia еще весной 2010 года.

Несмотря на прекращение сборки модели первой генерации, в строю остается как минимум две модели, являющиеся ее разновидностью. Речь идет о хорошо известном в России Nissan Terrano, выпуском которого до 2021 года занимался завод Renault в Москве (в других странах Terrano на базе Дастера не производили), а также о пикапе Renault Duster Oroch, продающемся в Бразилии.