Toyota и Suzuki выпустят новый кроссовер, который будет крупнее Hyundai Creta

Компании Toyota и Suzuki после нескольких бейджинжиниринговых проектов не собираются сворачивать свое сотрудничество, готовя новый интересный проект. Речь идет о разработке глобального кроссовера, который будет приводиться в движение за счет электрического привода.

Новый «паркетник» еще не получил официального названия и пока проходит по внутренним документам под индексом YY8. Предполагается, что его внешний облик будет заметно отличаться от того, который все привыкли видеть в моделях обоих брендов.

По информации издания «Autocar», новинка не окажется субкомпактом, которые так популярны на азиатских рынках из-за налоговых льгот, а будет представлять собой компактный «паркетник» с габаритами больше Hyundai Creta.

Своего корейского визави новинка должна превзойти и по размеру колесной базы, которая составит около 2700 мм.

Техническая часть YY8 разрабатывается как в моноприводном исполнении (с одним электрическим двигателем на 138 л.с. и аккумулятором ёмкость 48 кВт/ч), так и полноприводном (с двумя электромоторами – 170 л.с. и 59 кВт/ч). Предположительная дальность хода новинки – 400 и 500 километров соответственно.

Премьера нового кроссовера Toyota и Suzuki состоится в 2025 году. Ориентировочные цены на модель составят около 13 – 15 миллионов лак или 1 миллион 300 – 1 миллион 500 тысяч рублей.