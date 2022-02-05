Авто до 500 тысяч рублей: что можно купить в 2022 году

Рост цен на автомобили в России бьют рекорды. Только за минувший год по разным оценкам стоимость легкового транспорта в среднем выросла на 31 процент.

Еще несколько лет назад за 500 тысяч рублей казались суммой, с которой можно приобрести относительно солидный и комфортный автомобиль, однако в нынешних реалиях довольствоваться придется малым (тем, что годом ранее можно было купить за 350-400 тысяч рублей). Редакция Daily-Motor.Ru составила список лучших авто до 500 тысяч рублей, которые можно купить на вторичном рынке России на сегодняшний день.

Ford Focus 2 поколения

Удивительный факт – такие «Фокусы» могут стоить дороже, чем аналогичные по пробегу и состоянию варианты третьего поколения. Неоспоримые плюсы этой модели – надежность, ликвидность, а также наличие на рынке машин с широким выбором комплектаций.

Volkswagen Golf 5 поколения

В определенных версиях пятый «Гольф» можно назвать образцом надежности. Кроме того, он еще и предельно безопасный. На момент выхода в продажу модель обладала званием 5-звездочной по версии EuroNCAP.

Ford Mondeo 3 поколения рестайлинг

Небеспроблемная модель, но вполне надежная и ликвидная в своем ценовом сегменте.

Renault Logan 1 поколения рестайлинг

Хороший вариант для поездок по разбитым дорогам, с которыми у «Логана» никогда не было особых проблем. В бюджете до 500 тысяч рублей можно даже расчитывать на автомобиль в средней комплектации с кондиционером и передними электростеклоподъемниками. Впрочем, главное не нарваться на автомобиль «из под такси».

Ford Fusion 1 поколения

Вместительная пятидверка, которая отлично подойдет семейным людям. Автомобиль имеет вполне комфортные сиденья и неплохой дорожный просвет, а также может похвастать весьма качественными отделочными материалами.

Hyundai Sonata 4 поколения

Автомобиль D-класса без серьезных проблем. Надежная и хорошая машина, которая отлично подойдет для того, чтобы доставлять вас из точки А в точку Б.

Chevrolet Lacetti 1 поколения (седан, универсал, хэтчбек)

В свое время «Лачетти» стала не просто бестселлером в России, но и завоевала статус настоящей «народной» машины. Стильная и энергичная модель с удобным и относительно просторным салоном.

Chevrolet Aveo 1 первого поколения (рестайлинг)

Компактный автомобиль с корейскими корнями под американским брендом и неплохим даже по сегодняшним временам дизайном.

Volkswagen Polo 4 поколения (рестайлинг)

Типичный представитель европейского B-класса. А еще это тот «Поло», который когда-то делали не только для России, но и для всего мира.

Skoda Octavia A4 (рестайлинг)

Автомобиль, благодаря которому чешский автопроизводитель завоевал известность на всем Евразийском континенте. Машина может похвастаться впечатляющей надежностью, практичностью, а также доступностью в обслуживании.

Mitsubishi Lancer 9 поколения (рестайлинг)

Автомобиль не без недостатков, но пользующийся даже по сегодняшний день высокой популярностью в России.

Renault Megane 2 поколения (рестайлинг)

Добротный C-класс с неплохой подвеской и шумоизоляцией.

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