Самые ненадежные автомобили: их не советуют покупать сами владельцы

Журналисты британского издания «What Car?» в последнее время зачастили с рейтингами. В ноябре прошлого года редакция этого портала назвала самые ненадежные автомобили возрастом до 5 лет. На этот раз их исследование охватывает вторичный рынок, но в возрастном диапазоне участников уже от 6 до 15 лет.

В ходе опроса владельцы машин, подходящих под критерии, рассказали о том, с какими поломками они встречались на протяжении последних 12 месяцев, а специалисты издания, в свою очередь, поделили их на 16 категорий: кузов, двигатель, тормозная система, сцепление и трансмиссия, моторная электрика, топливная система, мультимедийная система, навигация, отделка салона, рулевое управление, подвеска, климатическая система, рулевое управление, аккумулятор, выхлопная система, а также не относящаяся к ДВС электроника.

Используя эту информацию журналисты выявили самые ненадежные автомобили.

В классе городских моделей лидером антирейтинга стал Opel Corsa (2006-2014 годы). В возрастной категории от 6 до 15 лет модель заработала показатель надежности в 73 процента. Более трети владельцев таких машин жалуются на серьезные поломки, которые происходят с кондиционером, тормозами, двигателем, электрикой, выхлопом, а также на некачественную отделку интерьера, слабую подвеску и постоянно просаживающийся аккумулятор.

В категории компактных семейных автомобилей худшим среди остальных оказался еще один Opel – Astra, оснащенный бензиновым двигателем (2009-2015 годов выпуска). Его рейтинг надежности составил всего 37,9%. Потребители массово жалуются на эту модель за частые неисправности, связанные с кондиционером, тормозной системой, двигателем, электрикой, рулевым управлением, топливной системой, подвеской, а также сетуют на низкую коррозионную стойкость кузова.

В среднем классе самым слабым «звеном» оказался Mercedes-Benz C-Class с бензиновым ДВС (2014-2021). Ему был присвоен рейтинг надежности в 54 процента. Источником головной боли для владельцев этой модели за минувший год оказались: электрика двигателя и топливная система. При этом ремонт машин с такими проблемами обходится совсем недешево, в среднем варьируясь от 500 до 1 тысячи фунтов (50-100 тысяч рублей). Однако по потребительским свойствам владельцы своих «цэшек», напротив, их хвалят.

Самой ненадежной моделью в бизнес-классе британцы назвали Jaguar XF (53 процента). Основные хлопоты в таких автомобилях владельцам преподносят электрика, подвеска, тормозная система и силовой агрегат, а также выхлоп и климат-контроль. Некоторые и вовсе жалуются на то, что были вынуждены заменить двигатель на пробегах около 110 тысяч км.

Категории компактных кроссоверов антилидером стал Mini Countryman (2010-2017 годов выпуска) с рейтингом надежности 83% и частыми неисправностями двигателя, поломками электрики, рулевого управления, подвески, а также быстроржавеющим кузовом.

Range Rover Evoque (2011-2019 гг.) назван самым ненадежным семейным кроссовером с индексом в 61,7%. В нем, если верить словам его владельцев, ломается буквально все, начиная от подвески и заканчивая навигационной системой.

В номинации худший среднеразмерный SUV победа досталась Land Rover Discovery Sport (59,3%). Больше всего проблем этот внедорожник доставляет своим владельцам неисправностями электрики и проблемами с выхлопом.

Самым ненадежным роскошным SUV оказался Land Rover Discovery (2004-2017), а в сегменте электромобилей аналогичное звание досталось Tesla Model S (с 2014 года и далее).

BMW 3-Series Coupe

Что касается самого проблемного спорткара по версии британцев в данной возрастной категории, то им является BMW 3-Series Coupe (2006-2013) с рейтингом 68,6%.