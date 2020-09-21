Lada Alta: конкурента Skoda Kodiaq и Toyota RAV4 показали на рендере

Лада Альта. Фото: “Покатим”

Редакция Daily-Motor.Ru уже сообщала о том, что компания «АвтоВАЗ» в ходе проведенного опроса в социальных сетях выбрала несколько названий для своих новых моделей. Одним из вариантов оказалось имя Alta (Альта). Некоторые СМИ предположили, что «вазовцы» ищут название для серийного исполнения своего концепта XCode 2016 года, но эта информация пока ничем не подтверждается.

На фоне слухов о скором появлении новой модели дизайнеры портала «Покатим» решили представить, как мог бы выглядеть автомобиль Lada Alta, если бы его решили разработать с нуля и сделать кроссовером, конкурирующим по размерам в популярном сегменте SUV в России с Skoda Kodiaq и Toyota RAV4.

Передняя часть кузова автомобиля, по задумке авторов изображений, получила бы фирменный X-образный стиль, зауженную головную оптику и большие противотуманки, выполненные по аналогии с современными зарубежными вседорожниками. Преодолевать бездорожье, не опасаясь повредить лакокрасочное покрытие, помог бы неокрашенный пластиковый обвес, расположенный вдоль всей нижней кромки кузова. В качестве платформы для такого кроссовера могла бы выступить архитектура одной из моделей Renault, например “вседорожника” Koleos (CMF).

Конечно же, такому автомобилю вряд ли когда-нибудь будет суждено увидеть свет, а показанная машина на рендере – обычная фантазия. С учетом разработки практически с нуля кроссовер стоил бы очень дорого, а с учетом традиционной «вазовской» экономии вряд ли оказался бы качественным.