5 лучших автомобильных аксессуаров для дальних путешествий

Долгое автомобильное путешествие – непростое испытание даже для опытного водителя, и облегчить его могут полезные девайсы. Рынок автоаксессуаров производит более 30 тысяч устройств для улучшения авто. О том, какие из них сделают ваше путешествие более комфортным, эксклюзивно для Daily-Motor.Ru рассказал эксперт бренда Thule Кирилл Синельников.

1. Детектор сна

Длительные одиночные путешествия на авто требуют большой концентрации. Продолжительное бодрствование плохо отражается на самочувствии водителя и его способности управлять авто. Чтобы предотвратить переутомление, необходимо заранее продумать варианты остановок для отдыха. Для контроля вашего состояния за рулем полезным будет использование детектора сна. Портативное устройство в виде перстня измеряет электропроводимость кожи на пальцах рук. За 3-5 минуты до наступления сна электропроводимость кожи снижается и детектор мгновенно издает звуковые сигналы и вибрацию.

2. Массажная подушка

Проехав большое расстояние, вы обязательно обнаружите «слабое» место вашего экономичного автомобиля – сиденье. Боль в спине может испортить впечатление от поездки. Сделать ваше сиденье более удобным можно с помощью массажной подушки. Лечебное тепло и вращающийся массажный механизм расслабят спину и сделают дорогу ощутимо комфортнее.

3. Автомобильный холодильник

Портативный мини-холодильник незаменимая вещь для автопутешественника. Его можно брать с собой в длительные поездки и использовать как для охлаждения, так и для подогрева ваших продуктов. Холодильник работает от прикуривателя и не занимает много места в салоне автомобиля. Существуют модели, оснащенные USB-портами, которые удобно использовать для подзарядки вашей техники.

4. Автобокс на крышу

Безусловно, один из самых полезных аксессуаров для длительной поездки – автобокс на крышу. Если вы хотите отправиться в путешествие с семьей, он станет вашим идеальным компаньоном. При выборе автобокса стоит учитывать несколько факторов: аэродинамические свойства, размер, вместимость, наличие системы быстрого монтажа.

5. Надувной матрас

Заднее сиденье вашего автомобиля или внедорожника можно превратить в удобную кровать с помощью надувного матраса. Такой аксессуар пригодится вам во время длительных путешествий или кемпинга и обеспечит вам удобный и здоровый сон. Это определенно крутая вещь и хорошее вложение в ваш комфорт.