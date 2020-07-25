Hyundai показал заводскую спортверсию Santa Fe

Фото: KCB

Hyundai представила спортивную модификацию кроссовера Santa Fe. Автомобиль с приставкой к названию N Performance будет продаваться на родном для марке южнокорейском рынке. Пока же автомобиль числится в статусе концепт-кара.

Заводская спортверсия Santa Fe отличается от обычной версии кроссовера перекроенным обвесом, другими колесами и выхлопной системой, наличием стилизованных под карбон накладок на зеркалах, составному спойлер на пятой двери и имитации диффузора.

В интерьере автомобиля использованы материалы из кожи, карбона и алькантары, а кресла получили развитую боковую поддержку и красную прострочку.

Технические характеристики Santa Fe N Performance на анонсированы, но, судя по красным пружинам и суппортам, кроссовер сможет похвастать нестандартной подвеской со спортивными настройками и более производительные тормоза, чем на базовом кроссовере.

Реализация Santa Fe с пакетом N Performance стартует до конца 2020 года. Не исключено, что помимо Южной Кореи продавать кроссовер будут и на других рынках, в том числе и в России.