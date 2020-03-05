Внедорожник Haval H5 тульской сборки выйдет в продажу в апреле

Фото: “Haval-Clubs”

Компания Haval приступит к продажам в России внедорожника H5 тульской сборки уже в апреле. По предварительной информации, реализация автомобилей начнется с 20 числа следующего месяца. В этот же день должна состояться официальная презентация этой модели.

Накануне на клубном форуме «Haval-Clubs» были опубликованы первые фотографии внедорожников Haval H5, сошедших с конвейера завода в Узловой в рамка отладочной сборки.

Судя по выложенным снимкам, предприятие под Тулой выпустило последнюю версию модели Hover H5. Этот автомобиль оснащался бензиновым турбомотором с индексом 4G63S4T от Mitsubishi и выпускался компанией Great Wall. Дизайн новых внедорожников выполнен в стиле младшей модели H3, уже снятой с производства в Китае.

Ценник на возрожденный «Ховер» пока неизвестен. В «Поднебесной» за эту модель просят от 107 тысяч 800 юаней или 975 тысяч рублей по текущему курсу.