Toyota RAV4 остается самым популярным кроссовером в мире

Фото: Toyota

Аналитики из статистического агентства Focus2Move опубликовали список самых популярных автомобилей сегмента SUV по итогам 2019 года на мировом авторынке.

Согласно этой информации, звание лидера по-прежнему удерживает кроссовер Toyota RAV4, спрос на который за минувший год вырос на 14% – до 948 тысяч реализованных машин.

На второй позиции в этом списке расположилась Honda CR-V с результатом в 811 тысяч 209 продаж (+11%), а ТОП-3 замкнул Volkswagen Tiguan – 736 тысяч 885 проданных автомобилей (-8%).

Далее в списке самых популярных SUV в мире за минувший год идут: Hyundai Tucson (530 тысяч 169 машин; -7%), Nissan Qashqai (498 тысяч 915 автомобилей; -3%), Kia Sportage (477 тысяч 961 кроссовер; -3%), Chevrolet Equinox (430 тысяч 714 единиц; -2%), Mazda CX-5 (426 тысяч 767 штук; -6%), Haval H6 (392 тысяч 605 машин; -14%) и Nissan Rogue (389 тысяч 582 автомобиля; -15%).