Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero

Румынское подразделение компании Renault – Dacia – работает над созданием новых Logan и Sandero уже более семи лет. Третья генерация этих автомобилей должна появиться в 2021 году.

На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero. На заглавном фото представлена обычная версия этой модели, а на рендере ниже – его “внедорожная” версия Stepway.

Судя по выложенным снимкам, 5-дверка получит новый фирменный дизайн Dacia, который уже был опробован в новом Duster. Внешний облик «Сандеро» станет более агрессивным за счет другого рельефа капота, новой решетки радиатора и другой оптики.

Что касается версии Sandero Stepway, то она внешне выглядит шире, чем нынешняя генерация этой модели.

Техническая сторона как нового Sandero, так и Logan, пока держится в секрете, но можно предположить, то автомобили сменят платформу на «тележку» CMF-B, известную по пятой генерации Renault Clio. С другой архитектурой обновится и линейка двигателей. Агрегат 0,9 TCe, вероятно, уступит место более новым TCS 100 и TCe 100, которыми комплектуется новый Clio. Не исключено появление мотора TCe 130.