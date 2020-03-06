Обновленный Volkswagen Teramont вышел в продажу

Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen начала продажи в США обновленного вседорожника Atlas, известного на российском авторынке под названием Teramont. В рамках рестайлинга автомобиль обзавелся модернизированным дизайном экстерьера и интерьера, породнившего его с купеобразным кроссовером Atlas Cross Sport.

Новый Atlas (он же Teramont) получил другую решетку радиатора и головную оптику, а также задние фонари, которыми оснащен его купеобразный собрат. За счет установки новых бамперов длина автомобиля выросла на 3 дюйма (7,62 см).

В интерьере перемен оказалось не меньше, чем в экстерьере. Поменялся дизайн рулевого колеса, была установлена новая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, а в качестве опций по-прежнему доступны: цифровая «приборка», 3-зонный климат-контроль, акустика фирмы Fender, вентиляция передних сидений и многое другое.

Моторная линейка обновившегося Atlas/Teramont осталась прежней. В неё по-прежнему входят: 2-литровый 235-сильный турбомотор или 3,6-литровый агрегат V6, выдающий 276 лошадиных сил. Связку обоим составляет 8-скоростной «автоматм». Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость базовой комплектации нового Volkswagen Atlas в США начинается от 32 тысяч 565 долларов или 2 миллионов 195 тысяч рублей по нынешнему курсу.