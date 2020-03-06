Обновленная Hyundai Creta готовится к выходу в продажу РФ

Фото: Hyundai

Компания Hyundai анонсировала скорый выход в продажу в России обновленной версии кроссовера Creta.

В рамках рестайлинга лидер сегмента SUV нашей страны приобретет слегка модернизированный дизайн, заключающийся в 2-цветной окраске кузова.

Для покупателей обновленной «Креты» будут предложены варианты комбинирования одного из пяти доступных цветов кузова «паркетника» с черной крышей.

Решетка радиатора новинки получит «ячеистую» структуру по аналогии с другими недавно обновленными моделями марки.

Кроме того, для рестайлинговой Creta станут доступны 16-дюймовые легкосплавные колеса в новом дизайне.

Техническая сторона «Креты» с обновлением не изменится. Автомобиль по-прежнему будет предлагаться с 1,6- и 2-литровыми двигателями Gamma и Nu, выдающими 123 и 149,6 лошадиных сил соответственно. Пару моторам составит 6-ступенчатая МКПП или 6-скоростной «автомат».

Приобрести новый кроссовер можно будет в пяти комплектациях: Start, Active, Comfort, Travel и Style. Новинку также обещают предложить в спецверсии, которая должна стать самой яркой за всю историю этой модели.