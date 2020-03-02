Новый Geely Coolray: открыт прием заказов на кроссовер

Фото: Geely

Китайская автомобильная компания Geely объявила о начале приема заказов в России на новый кроссовер Coolray. Пока оставить заявку на приобретение этой модели можно только в одной из двух «топовых» комплектаций под названиями Flagship и Flagship Sport.

Новый китайский кроссовер, производство которого для России ведется на мощностях белорусского завода «Белджи», спроектирован на модульной архитектуре BMA.

В список оснащения этой модели входят: панорамная крыша с люком, 2-цветная кожаная отделка салона, мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем и шестью динамиками, а также система бесключевого доступа в салон, круиз-контроль и пакет «теплых» опций.

Приводит в движение новый Geely Coolray 1,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 150 лошадиных сил мощности. Разработкой этого двигателя занимались инженеры «Джили» совместно с партнерами из «Вольво». В качестве трансмиссии предложен 7-ступенчатый «робот».

Стоимость нового Geely Coolray пока не объявлена. Поделиться информацией о более доступных комплектациях и ценах на эту модель в «Джили» обещают в скором времени.