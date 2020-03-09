Новое поколение Opel Mokka появится в 2021 году

Фото: Opel

Немецкий автомобильный бренд готовится к выводу на рынок нового поколения кроссовера модели Opel Mokka.

Уже известно, что прототип машины активно проходит испытания на дорогах Швеции. Это необходимо для определения того, насколько автомобиль будет эффективен в условиях отрицательных температур. Отметим, что в основе паркетника положена платформа ЕМР1.

Ходят слухи, что помимо привычной линейки традиционных силовых агрегатов, автомобиль будет продаваться и в электрифицированной версии. Электрическая установка получит мощность в 134 лошадиные силы. Ёмкость литий-ионного аккумулятора доходит до 50 киловатт в час. Таким образом, на одном заряде кроссовер сможет проехать до трёхсот километров пути.

Старт продаж на рынке Старого света ориентировочно состоится уже в начале будущего года.