Названы цены на новый Geely Coolray для России

Фото: “Китайские автомобили”

Компания Geely определилась со стоимостью своего нового компактного кроссовера Coolray для российского авторынка. В Сеть утекли фотографии данной модели в комплектации Flagship, сделанные в одном из автосалонов нашей страны, а на табличке рядом была указана цена такой версии – от 1 миллиона 449 тысяч 990 рублей.

Как пишет портал «Китайские автомобили», в исполнении Flafship Sport стоимость нового «паркетника» компании «Джили» составит 1 миллион 500 тысяч рублей. Для сравнения, ценник этой модификации в Беларуси, где ведется сборка данной модели, составляет 43 тысячи 900 местных рублей или 1 миллион 320 тысяч российских рублей по текущему курсу.

Напомним, что в России кроссовер Geely Coolray будет комплектоваться 1,5-литровым турбированным двигателем на 150 лошадиных сил, созданным в связке с инженерами Volvo. В качестве трансмиссии предложат 7-скоростной «робот».

В комплектации Flagship кроссовер получит светодиодную головную оптику, панорамную крышу, специальный черный логотип и акцентированный дизайн переднего бампера, выхлопных патрубков и заднего спойлера.