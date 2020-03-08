McLaren 650S показали в версии «Чернобыль»

Фото: Liberty Walk

Тюнинг-ателье Liberty Walk совместно со специалистами фирмы Armytrix представили собственную разработку – спецверсию суперкара McLaren 650S. Новая модификация получила название Chernobyl.

Автомобиль выглядит так, будто принимал участие в съемках фильма о постапокалипсисе. Кузов «МакЛарена» был оклеен специальной пленкой, придающей машине уникальный, зловещий облик.

Но модернизация 650S не ограничилась одной оклейкой пленки. Версия «Чернобыль» оснащена более выраженным передним сплиттером и высоким задним антикрылом, похожим на эту же деталь в модели P1 GTR. Дополняют картину новые боковые юбки и комплект черных колес HRE, обутых в покрышки Michelin.

Приводит в движение McLaren 650S Chernobyl 3,8-литровый твин-турбированный агрегат V8, дополненный авторским выхлопом Armytrix.