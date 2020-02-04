Фото: “УАЗ”

Компания «УАЗ» анонсировала старт продаж в России новой версии СГР в исполнении «Экспедиция». Автомобиль отличается от обычного исполнения этой модели наличием дополнительного внедорожного оснащения.

Автомобиль спроектирован на базе 7-местной комплектации «Комби». Спецсерия классической «Буханки» комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем, работающим в связке с пятиступенчатой «механикой», подключаемым полным приводом и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала.

Среди дополнительного внедорожного оснащения в спецверсии “Экспедиция” значатся: силовые бамперы с буксировочными петлями, задний – с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством, экспедиционный багажник с широкими опорами и удобной лестницей, а также трубчатая защита, предохраняющая рулевые тяги от механических воздействий, грязи, воды и пыли. Колеса автомобиля обуты во внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16.

Стоимость экспедиционной версии “Буханки” составляет от 974 тысяч 900 рублей.