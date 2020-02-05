Состоялся дебют нового Hyundai Tucson

Фото: MotorBeam

В рамках дня-открытия автомобильной выставки в Нью-Дели (Auto-Expo 2020) состоялся официальный дебют обновленного кроссовера Hyundai Tucson. Индийская модификация корейского «паркетника» пережила небольшие перемены в дизайне, получив расширенный список опций и обзаведясь двумя новыми двигателями.

В экстерьере новинки появилась более сложная по структуре светодиодная оптика, «новомодная» каскадная решетка радиатора, другие бамперы, расширенные колесные арки, зауженные светодиодные фонари и сдвоенные патрубки выхлопа.

В арсенал нового Tucson для рынка Индии вошли ранее недоступные для этой модели: панорамный люк, система мониторинга давления в шинах, электронный «ручник», сервопривод двери «багажника» и восьмидиапазонная регулировка передних сидений.

В моторную линейку нового Tucson вошли два новых мотора: это 2-литровый бензиновый и 2-литровый дизельный агрегат, отдача которых составляет 185 и 152 лошадиные силы соответственно. В паре с обоими работает безальтернативная 8-скоростная автоматическая трансмиссия.

Продажи нового Hyundai Tucson в Индии стартуют в ближайшие несколько недель. Цены и комплектации пока не объявлены.