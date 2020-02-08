Седан Chery Arrizo могут привезти в Россию

Фото: Chery

Китайская автомобильная марка Chery не отказывается от планов по расширению своей модельной линейки в России, которая сейчас состоит исключительно из кроссоверов. По словам директора АО «Чери Автомобили Рус» Владимира Шмакова, в продажу в РФ может выйти седан. Произойти это должно уже в конце нынешнего – начале следующего года.

Ожидается, что на первых порах новый седан Chery будут ввозить в Россию из Китая. При этом ни названия, ни характеристик этой 4-дверки топ-менеджер «Чери» не раскрыл.

Тем не менее, можно предположить, что в качестве этой модели выступит модель Arrizo – единственный седан в линейке Chery в Китае. Вот только о какой именно версии идет речь – о новой Arrizo 6 или же о более старых, но доступных Arrizo 5/Arrizo 7, пока остается только догадываться.