Опубликованы фото интерьера Exeed TLX для России

Фото: Chery

О планах компании Chery по выводу в Россию своего премиального бренда Exeed стало известно еще в начале прошлого года. К лету официальные представители китайской марки подтвердили эту информацию.

Спустя некоторое время в Сеть оказались слиты листовки с техническими характеристиками и комплектациями кроссовера Exeed TLX, который должен стать первой моделью этой премиум-марки в РФ. В предварительном варианте кроссовер должен получить 1,6-литровый двигатель T-GDI, выдающий 190 лошадиных сил. Связку ему составит 7-скоростная роботизированная коробка передач DCT7. Привод будет как передним, так и полным.

Накануне в интернете появились первые фотографии интерьера кроссовера Exeed TLX, представленного дилерам марки на закрытом мероприятии в Москве.

Фото: скриншот с Instagram

Судя по ним, автомобиль получит салон, изобилующий кожаными элементами и вставками, выполненными в контрастных цветах. Над центральной консолью будет возвышаться новомодный «парящий» дисплей мультимедийной системы 10,1-дюймового размера. Управлять климатической системой можно будет через три шайбы, две из которых оснащены в середине дисплеем, и, вероятно, сенсорными кнопками.

Продажи нового кроссовера Exeed TLX в России должны стартовать уже в третьем квартале 2020 года.