Обновленный Lada Largus отправили на тесты в Якутию

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» во всю готовится к выходу в продажу обновленной версии популярного универсала Lada Largus.

Согласно информации, опубликованной в сообществе «For Friends&Для Друзей» в социальной сети «VK», первые несколько собранных экземпляров новых «Ларгусов» из опытной партии уже отправились на зимние тесты в Якутию.

Сообщается, что пока в Якутии подходящие морозы, «АвтоВАЗ» планирует ими воспользоваться, чтобы обкатать рестайлинговый Largus в условиях экстремально низких температур. При этом ранее сообщалось, что испытывать новые «Ларгусы» будут в Сосновке.

По словам автора сообщения во «Вконтакте», опытные прототипы новых Lada Largus оснащены фарами и мультимедийной системой от второго поколения Renault Logan, рулевым колесом и передними сиденьями от Lada XRay Cross, а передней панелью – от Renault Duster.

Официальный дебют обновленного семейства Lada Largus состоится в конце лета текущего года на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2020).