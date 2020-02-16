Новый Volkswagen Polo Sedan впервые сфотографировали в России

Фото: «[В]Поло седане»|VK

Компания Volkswagen готовится к выводу на российский авторынок нового седана Polo, который со сменой генераций должен перевоплотиться в лифтбэк. Накануне новинка была сфотографирована на дорогах общего пользования одним из подписчиков группы «[В]Поло седане» в социальной сети «VK».

Судя по снимкам, новый «Поло» добрался до нашей страны напрямую из Брауншвейга (Германия). Доказательством этому служат номерные знаки с кодом этого города. О том факте, что перед нами именно новый Polo, говорит также наличие «дворника» на стекле пятой двери и покатая крыша.

Фото: «[В]Поло седане»|VK

Большая часть кузова автомобиля, заснятого в России, была скрыта камуфляжем, но сквозь него можно заметить другие фары головного света на светодиодных элементах и рельефный капот. При этом задние фонари выглядят также, как на актуальной модели.

Ожидается, что в моторную линейку нового Volkswagen Polo войдут 1,6-литровый «атмосферник» на 90 и 110 лошадиных сил, а также 1,4-литровым турбомотором на 125 «сил». Связку первому агрегату составит «механика» или 6-скоростная АКПП, а «топовому» – 7-диапазонный «робот» DSG.

Продажи нового Volkswagen Polo Sedan должны стартовать летом 2020 года.