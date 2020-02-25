Новый кроссовер FAW T77 Pro выходит в продажу. Скоро в России

Китайская автомобильная марка FAW назвала дату старта продаж новой версии кроссовера Bestune T77. Новинка с индексом T77 Pro появится в распоряжении дилеров бренда в «Поднебесной» уже совсем скоро – 7 марта. До конца текущего года кроссовер должен добраться и до России, где получит другое имя – FAW X60.

Новый китайский «паркетник» имеет следующие габариты: длина – 4525 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1615 мм. Размер колесной базы равен 2700 мм. От обычного кроссовера Bestune T77 версия «Pro» отличается более производительным 1,5-литровым турбомотором на 169 лошадиных сил. Связку этому агрегату составит 5-ступенчатая МКПП или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. Привод – только передний.

В арсенал кроссовера T77 Pro войдут: климат-контроль, система автоматического экстренного торможения, адаптивный «круиз», запуск двигателя с кнопки, электронный «ручник», стеклянная крыша с люком и оригинальные 18-дюймовые колеса.

Стоимость новинки в КНР объявят в начале марта. Цена обычного FAW Bestune T77 в Китае сейчас составляет от 89 тысяч 800 юаней или 820 тысяч рублей по текущему курсу.