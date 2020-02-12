Новый Kia Mohave получит в России 6-местную версию

Фото: Kia

Компания Kia обновила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для своего внедорожника Mohave. В новом документе помимо 7-местной модификации указана и версия с шестью местами в салоне.

Флагманский кроссовер Kia будет предлагаться в России в двух вариантах: с посадочной конфигурацией 2+3+2 или 2+2+2.

Напомним, что новый Kia Mohave комплектуется турбодизельным силовым агрегатом с отдачей в 249 лошадиных сил. Связку ему осуществляет 8-диапазонный «автомат». Привод – полный по умолчанию.

Продажи нового Kia Mohave на местном для компании корейском авторынке начались в сентябре 2019 года. В скором времени внедорожник должен добраться и до России. Меньше недели назад автомобиль был замечен в камуфляже на одной из парковок в Москве.