Kia XCeed доберётся до России

В базе данных профильного ведомства появилась информация о том, что на отечественный рынок поступит Kia XCeed не только в кузовах универсала и хэтчбека, но и в виде паркетника.

Стоит отметить, что для кроссовера предусмотрены те же агрегаты. Речь идёт про моторы на 1.4 литра с мощностью в 140 лошадиных сил, а также про двигатели на 1.6 литра с отдачей в 200 лошадиных сил. Обе силовых установки работают вместе с коробкой автомат на 7 ступеней. Однако, к большому сожалению, кроссовер не получит систему полного привода.

Стоит отметить, что паркетник в Европе продаётся ещё и с литровым двигателем на 120 лошадей, с также с мотором на 1.6 литра с отдачей в 115 и 136 лошадиных сил. Более того, в этом году в серии появится ещё и мотор, который работает по циклу Аткинсона. Совокупная мощность гибридной силовой установки составит 141 лошадиную силу. Однако, вероятнее всего в России такая модификация кроссовера появится не скоро.