Стали известны подробности о новом купе-кроссовере Volkswagen Tylcon

Китайский автомобильный портал «Autohome» опубликовал первые подробности относительно нового купеобразного кроссовера Volkswagen под названием Tylcon.

Новинка спроектирована на платформе бестселлера VW Tayron. Её первые фотографии в серийном исполнении появились в Сети уже в начале сентября этого года.

Длина новинки от Volkswagen составит 4586 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1635 мм, а размер колесной базы будет равен 2731 мм.

Под капот купе-кроссовера установят 2-литровый турбированный агрегат, выдающий 186 или 220 лошадиных сил в зависимости от версии. В паре с ним будет работать 7-диапазонный «робот» DSG. Привод – как передний, так и полный 4Motion.

В список оснащения нового Volkswagen Tylcon войдут: 2- или 3-зонный климат-контроль, кнопка запуска двигателя, цифровая «приборка» на 10,3-дюйма, «мультимедийка» с большим сенсорным дисплеем, камеры кругового обзора, светодиодная оптика и система стабилизации.

Презентация нового купеобразного кроссовера от VW состоится уже в ближайшее время, а его продажи стартуют в начале 2020 года. Предварительный ценник новинки – от 219 тысяч 800 юаней или 1 миллион 950 тысяч рублей по текущему курсу.