Названа предварительная дата выхода в РФ кроссовера Genesis GV80

Компания Genesis назвала предварительную дату появления в продаже в России своего нового премиального кроссовера с индексом GV80, публичный дебют которого состоится на Женевском автосалоне весной следующего года. В РФ реализация данной модели стартует в 2020 году, но не исключено, что автомобиль получит другое название.

Длина нового кроссовера от премиального суббренда Hyundai должна составить около пяти метров, как и его концепт-кара, представленного в 2017 году.

Отличаться от прототипа «товарная» версия GV80 будет появлением традиционных зеркал заднего вида, вместо которых в концепте использовались камеры, а также расширенными блоками передних фар и задних фонарей, большой ромбовидной радиаторной решеткой и длинным ребристым капотом.

В подкапотном пространстве кроссовера будут работать, по крайней мере на первых порах, 2,5-литровый турбированный 4-цилиндровый агрегат на 300 лошадиных сил, а также 3,5-литровый 375-сильный атмосферный двигатель V6. Кроме них покупателям предложат 3-литровый «дизель» на 274 «лошадки». Для всех трех агрегатов единственной трансмиссией на выбор окажется безальтернативный 8-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Напомним, что сейчас в модельную линейку бренда Genesis в России входят четыре седана: G70, G80, G90 и G90 L. Новый GV80 станет первым представителем SUV от этой марки в РФ.