Кроссовер Skoda Karoq получил ценник для России

В первом квартале 2020 года на российском авторынке стартуют продажи нового кроссовера Skoda Karoq, который доступен в Европе еще с 2017 года.

Производством «паркетника» займется предприятие Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, где сейчас выпускают две другие модели чешской марки – Kodiaq и Octavia.

Точные сроки появления в продаже нового Skoda Karoq пока не названы, но стали известны цены на эту модель, правда пока лишь на базовое исполнение – от 1 миллиона 515 тысяч рублей. Стоимость других комплектаций объявят позднее.

В моторную гамму «Карог» войдут 1,6-литровый «атмосферник» семейства EA211 с отдачей в 110 лошадиных сил при 155 Нм пикового момента. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП. Вторым доступным для Karoq двигателем в России выступит 150-сильный турбомотор (250 Нм). В переднеприводной версии версии с последним мотором будет положена 8-скоростная автоматическая трансмиссия, а полноприводной – 6-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.