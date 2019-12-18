Кроссовер Lifan X70 вернется в Россию до конца 2019 года

Представители пресс-службы компании Lifan в России на официальном сайте марки опубликовали информацию о том, когда в РФ вернется кроссовер X70. Согласно плану, первая партия машин X70 доберется до дилеров в нашей стране 21 декабря. Её отгрузка успешно состоялась 6 декабря из города Чунцин.

С учетом среднего времени доставки, которое составляет порядка 15 дней, уже в субботу, 21 декабря, первая партия Lifan X70 прибудет к российским дилерам марки.

Напомним, что первоначально предполагалось возобновление продаж кроссоверов Lifan X70 еще этой осенью, однако в итоге сроки возвращения этой модели в РФ сдвинулись.

В связи с тем, что теперь экспортировать данный кроссовер в Россию будут напрямую из КНР стоимость X70 подорожает. В новой «базовой» комплектации Standart с МКПП цена автомобиля составит от 989 тысяч рублей. В «топовом» варианте исполнения с вариатором ценник X70 будет равен 1 миллиону 159 тысячам 900 рублям.