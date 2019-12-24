Флагманский кроссовер JAC S7 выйдет в продажу в России

Российское представительство концерна JAC анонсировало вывод на рынок нового флагманского вседорожника с индексом S7. Работы по его сертификации для начала продаж в РФ уже стартовали.

Длина новинки составит 4790 мм, а размер колесной базы будет равен 2750 мм. Приобрести автомобиль можно будет в 7-местной версии, а его объем багажника составит от 960 литров в 5-местном варианте до 1358 литров.

В Россию новый JAC S7, как предполагается, привезут с двумя версиями двигателей. Рабочий объем первой составит 1,5-литра, а мощность 174 лошадиные силы, а второй – 2-литра и 190 «сил». Сочетаться с обоими будет 6-ступенчатая МКПП или роботизированная трансмиссия с двойным «мокрым» сцеплением. Привод – только передний.

Производство кроссовера для России наладят на заводе «СарыаркаАвтопром» в Казахстане. Цены на новый JAC S7 объявят ближе к началу продаж этой модели в РФ, то есть не раньше августа 2020 года.