В Сеть утекли первые фото нового Kia Sorento

В Сеть оказались «слиты» первые фотографии нового поколения кроссовера Kia Sorento, который сейчас проходит финальные тестовые испытания перед презентацией и выходом в продажу.

Судя по снимкам, концепция мягких линий в экстерьере «Соренто» с обновлением уйдет в прошлое. Кузов кроссовера получит множество острых углов с резкими переходами, как это было сделано с новым Telluride.

Радиаторную решетку выполнили фирменном стиле марки, а головная оптика и задние фонари выполнили по LED-технологии.

Новый Kia Sorento станет крупнее своего предшественника за счет увеличения длины и колесной базы. В моторную гамму новинки войдет гибридная силовая установка на базе ДВС и стартер-генератора на 48 вольт. Её запас хода составит до 80 км.

Начиная со стартовой комплектации новый Sorento от Kia оснастят полным пакетом систем пассивной и активной безопасности, в который войдут адаптивный «круиз» и система предотвращения столкновений.