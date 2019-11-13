УАЗ «Профи» получит новую версию с необычным кузовом

Компания «УАЗ» запускает в серийное производство новый многофункциональный фургон на базе модели «Профи». Накануне в Сети появились первые фотографии новинки, созданием которой совместно с инженерами Ульяновского автозавода занимались представители Коломенского опытно-механического предприятия.

Новый многофункциональный фургон оснащен двойной 5-местной кабиной, грузовым отсеком с открывающимися створками с трех сторон и рейлингами на крыше.

Продажи этой модели пока не стартовали – автомобиль находится на финальной стадии ресурсных тестов. Ценник на новинку также пока держится в секрете.

Напомним, что обычный УАЗ «Профи» с 2-рядной кабиной продается за 875 тысяч 900 рублей в базовой версии. С полным приводом стоимость автомобиля на 58 тысяч рублей дороже.