Стало известно, как «АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Появление 1,8-литрового двигателя ВАЗ-21179 на 122 лошадиные силы в моторной гамме автомобилей Lada позитивным образом сказалось как на динамике автомобилей «АвтоВАЗа», комплектуемых им, так и на продажах. Вот только этот агрегат, несмотря на все старания российских инженеров, имел один серьезный недостаток – повышенный «масложор», справиться с которым инженерам удалость только спустя три года после появления этого агрегата под капотом Lada XRay.

Информацией о том, какие меры позволили снизить высокий расход масла двигателем ВАЗ-21179, поделился руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев.

По словам специалиста, избавиться от повышенного «масложора» 1,8-литрового мотора инженерам Lada удалось после проведения пяти мероприятий:

Изменение калибровки агрегата по части регулировки фазы впуска механизма газораспределения; Модернизация клапанов, позволившая избежать преждевременного износа; Модернизация маслосъемных колпачков с изменением не только качества поверхности самого колпачка, но и его материала; Повышение эффективности маслоотделения путем изменения конструкции масляного отражателя; Изменение маркировки рекомендуемого для мотора масла с 5w30 на более вязкое 5w40.

Напомним, что впервые так называемый «масложор» данного мотора был зафиксирован в ходе ресурсных испытаний на модели Lada XRay в 2016 году, а затем и на Lada Vesta SW Cross в 2018-м.