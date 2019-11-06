Обновленный Nissan Terra вышел в продажу

Компания Nissan вывела в продажу рестайлинговый внедорожник Terra. В рамках обновления новинка обзавелась рядом визуальных перемен, а также получила расширенный набор опций. Кроме того, новый Terra на ряде рынках будут предлагать в так называемом «прокачанном» варианте, в котором внедорожник получит модернизированный передний бампер с большим воздухозаборником, задний диффузор и сдвоенные патрубки выхлопа.

В интерьере новинки появится современная информационно-развлекательная система с увеличенным сенсорным дисплеем и возможностью подключения смартфона.

Внедорожник построен на платформе пикапа Nissan Navara последней генерации. Приводит в движение автомобиль 2,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 184 лошадиные силы, а также 2,5-литровый 190-сильный «дизель». Связку обоим составляет 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «автомат». Привод в базовых версиях – задний, а в «топовых» – полный.

Стоимость обновленного Nissan Terra составляет от 169 тысяч 800 юаней или 1 миллион 534 тысячи рублей при пересчете на российскую валюту по текущему курсу.