Новый кроссовер Honda Breeze вышел в продажу

Компания Honda вывела в продажу в Китае новый среднеразмерный кроссовер Breeze. Новинка уже доступна покупателям из «Поднебесной» сразу в восьми комплектациях.

Новый «вседорожник» от Honda представляет собой аналог CR-V нынешнего поколения по техническому оснащению, но отличается дизайном. Breeze полагаются другие бамперы и капот, собственная радиаторная решетка, улучшенная головная оптика и задние светодиодные фонари другой конфигурации.

Кроме того, он немного больше, чем CR-V. Длина составляет 4634 мм (+47 мм), ширина – 1855 мм, а высота – 1679 мм. Размер колесной базы равен 2661 мм.

Приводит в движение новинку 1,5-литровый турбированный агрегат на 193 лошадиные силы, работающий в связке с 6-ступенчатой МКПП или вариатором. Кроме него предложен гибрид на базе 2-литрового агрегата и два электромотора, мощность которого равна 215 «лошадкам». Пару гибридной силовой установке составляет вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость Honda Breeze в Китае начинается от 168 тысяч 900 юаней или 1 миллион 534 тысячи рублей по текущему курсу.