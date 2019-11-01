Nissan представил обновленный кроссовер Kicks

Компания Nissan представила обновленную версию компактного кроссовера Kicks. С рестайлингом японец получил целый ряд существенных перемен по сравнению с предшественником.

Переработанный «паркетник» оснастили массивным передним бампером с увеличенным воздухозаборником и противотуманными фонарями. Уже в «базе» можно расчитывать на светодиодную головную оптику и другие задние фонари, выполненные в форме бумерангов.

В интерьере нового Nissan Kiсks появились кресла, ставшие более удобными за счет улучшенной боковой поддержки и более качественных материалов отделки. Инженеры поработали и над «шумкой» кроссовера.

Приводит в движение новинку 1,5-литровый 124-сильный атмосферный агрегат, работающий в связке с «механикой» или бесступенчатым вариатором CVT X-Tronic. Привод – только передний.

В список оснащения обновленного кросса вошли передовые системы безопасности, среди которых значатся: система автоматического торможения, интеллектуальный «круиз», система удержания в полосе движения и система контроля за «слепыми» зонами.

Стоимость рестайлингового Nissan Kicks в Китае стартует с отметки в 99 тысяч 800 юаней или 905 тысяч рублей. В России данную модель «Ниссан» не продает.