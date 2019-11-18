Как купить Range Rover Sport за 1 млн: китайский Hunkt Canticie

На китайском авторынке стартовали продажи китайского клона Range Rover Sport. Новый кроссовер получил название Hunkt Canticie.

Визуально отличий между этим китайским «паркетником» и оригинальным британским внедорожником практически нет. Отличить «подделку» от настоящего Range Rover Sport можно лишь по оригинальной светодиодной оптике, другой решетке радиатора и бамперам, а также шильдикам на кузове с названием машины.

В техническом же плане китаец и британец два абсолютно разных автомобиля. Hunkt Canticie разработан на архитектуре модели Zotye T800. Приводит в движение кроссовер 2-литровый турбированный агрегат, выдающий 218 лошадиных сил. Связку ему составляет 8-скоростной «автомат». Привод – только передний.

Стоимость китайской копии Range Rover Sport в «Поднебесной» составляет от 126 тысяч 800 юаней или 1 миллион 155 тысяч рублей. В свою очередь, за оригинальный британский кроссовер в КНР просят от 1 миллиона 155 тысяч юаней или 11 миллионов 190 тысяч рублей.

Информации о том, готовятся ли в Land Rover к судебным разбирательствам с компанией производителем копии их популярного кроссовера, пока нет.